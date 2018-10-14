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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве мужчина открыл стрельбу в кафе

Текст: Сергей Бабкин

На северо-востоке Москвы мужчина открыл в кафе. Огнестрельное ранение получил один из посетителей.

Фото: Пресс-служба Восточного викариатства Москвы
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы, инцидент произошел в ночь на субботу в заведении на улице Яблочкова, недалеко от метро "Тимирязевская". Между тремя посетителями кафе произошла ссора, один из них выхватил оружие и дважды выстрелил в своего 19-летнего оппонента. После этого стрелок скрылся.

С ранением ноги пострадавшего доставили в больницу. Еще один участник конфликта в драке получил только ушибы, ему оказали помощь на месте. Потерпевшие не стали писать заявления, тем не менее, было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство".

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