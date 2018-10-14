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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подряд на отряд

Защита обжалует арест вице-президента авиакорпорации
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7693 (230)
Уже в ближайшее время Мосгорсуд может рассмотреть жалобу на арест вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации Сергея Герасимова. Чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В конце прошлой недели Басманный суд арестовал Сергея Герасимова до 9 декабря. До этой же даты были арестованы гендиректор компании "ВЕМИНА Авиапрестиж" Виталий Романюк и исполнительный директор этой компании Сергей Давыдов. Известно, что именно эта компания занимается оборудованием самолетов специального летного отряда "Россия", в том числе и бортов, на котором летают первые лица государства. Герасимова, Романюка и Давыдова обвиняют в хищении 174 миллионов бюджетных рублей.
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Как удалось выяснить следователям, отряд "Россия" заключил контракт с Объединенной авиастроительной корпорацией почти на 400 миллионов рублей. В свою очередь ОАК заключила контракт с "ВЕМИНА Авиапрестиж" на 375 млн рублей. За эти деньги "ВЕМИНА" должна была полностью обновить и установить новые интерьеры для трех Як-43, входящих в состав отряда. Правда, как считает следствие, вся эта работа была выполнена гораздо дешевле, а цена контракта завышена на 174 миллиона рублей.

В свою очередь, вице-президент ОАК Сергей Герасимов заявил в Басманном суде, что у него никогда не было и мысли совершать противоправные действия в отношении летного отряда, который он курирует уже 16 лет.

"Эти самолеты мы построили в одно касание, за один год. Сейчас они летают. Я бы никогда не посмел прикоснуться к бюджетным деньгам, тем более зная ситуацию внутри летного отряда", - заявил Герасимов и попросил назначить ему домашний арест.

Защита также заявила, что нельзя Герасимова заключать под стражу, так как дело, по которому его обвиняют, относится к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности. По мнению адвокатов, следствие также не представило доказательств, что высокопоставленный чиновник может или собирается скрыться.

Однако суд учел позицию следователя, который заявил, что Герасимов может скрыться от следствия, а также вступить в связь с неустановленными участниками преступления. Кроме того, по данным следствия, он знаком с методами и способами конспирации, потому что был в свое время высокопоставленным сотрудником силовых структур.

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