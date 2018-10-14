Завтра защита футболиста Павла Мамаева обжалует его арест

Решение Тверского суда столицы об аресте футболиста Павла Мамаева решительно не устраивает его защиту. О чем накануне заявил адвокат. Во время предыдущего судебного заседания, заключившего Мамаева под стражу, он неоднократно говорил, что раскаивается в содеянном. Сказал, что готов выплатить потерпевшей стороне всю компенсацию . А еще футболист попытался переложить всю вину на своего друга - Александра Кокорина. Но суд согласился со следствием и отправил футболиста в изолятор.

Последним арестом на минувшей неделе стало заключение под стражу четвертого фигуранта этого уголовного дела - Протасовицкого. Он, как и его друзья, отправился в "Бутырку" до восьмого декабря.

Протасовицкому инкриминируется совершение преступления по части 2. статьи 213 Уголовного кодекса России - "Хулиганство".

Напомним, Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы до восьмого декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Сейчас все арестованные обживают камеры в "Бутырке". Они находятся на карантине, который продолжается десять дней, после чего их разведут по камерам. Со слов правозащитников, которые уже успели навестить Кокорина, после прибытия в СИЗО к Кириллу пришел тюремный психолог, который увел молодого человека на беседу.

А Мамаев уже получил первую передачу с воли и "с радостью показал ее содержимое правозащитникам". В посылке оказались средства гигиены, лапша быстрого приготовления и пряники.

Фигуранты скандального дела, содержащиеся в СИЗО, обеспечены всем необходимым. О чем заявил официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

- Указанные лица поступили в СИЗО-2, размещены в разных камерах карантинного отделения, обеспечены всем необходимым: спальное место, средства гигиены, - сказал он, уточнив, что их уже осмотрел медицинский работник.

Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье - 116 - "Побои". Но из-за широкого общественного резонанса дело о нападениях передали в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Позже было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении футболистов уголовного дела по статье 213 - "Хулиганство".

После того как 10 октября полиция призвала футболистов явиться в столичный главк МВД для проведения следственных действий, пообещав в противном случае объявить их в розыск, А.Кокорин и П.Мамаев для дачи показаний явились.

Видеозапись допроса спортсменов распространил столичный главк МВД. На записи видно, что Кокорин с трудом ответил на вопрос, в связи с чем он задержан, а Мамаев отказался ответить, признает ли он вину.

"Футбольная" статья о хулиганстве самая нехорошая - уголовное дело о хулиганстве, "совершенном по предварительному сговору или организованной группой" предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

На суде футболисты произнесли слова извинения и заявили, что раскаиваются и готовы возместить ущерб, чтобы пойти на примирение. Но, по мнению прокурора, преступление было совершенно "с особым цинизмом и попранием всех мыслимых и немыслимых правил морального приличия".

Представитель гособвинения поддержал ходатайство следствия об аресте подозреваемых.

Из медицинского заключения, которое представил избитый Пак суду, следует, что у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы. У второго потерпевшего - гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина рассечена губа, ну а третий потерпевший, водитель ведущей Первого канала Виктор Соловчук до сих пор находится в больнице. Его били ногами, даже когда он, убегая, упал на землю. В материалах уголовного дела есть его справка из ГКБ им. Боткина с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом костей носа, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица".