Завтра защита футболиста Павла Мамаева обжалует его арест

Новости

Емельяненко победил Соннена техническим нокаутом в первом раунде 08:39
Актер Алексей Панин проехал на Mercedes по пешеходной улице в Саратове 08:15
В Якутии в ДТП погибли три человека 07:59
Готовая прожить на 3,5 тысячи рублей экс-министр получала пособие 07:09
Небольшой самолет упал в океан в штате Нью-Йорк 06:28
Трамп встретился с освобожденным пастором Брансоном 05:47
Пентагон опроверг обвинения об использовании фосфорных бомб в САР 05:17
Направлявшийся на бой Емельяненко Харитонов пострадал в ДТП 04:36
Не менее 13 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Карелии 03:43
Пожарные потушили возгорание в ангаре в Ленинградской области 03:35
Бутылка вина 1945 года продана на аукционе за 558 тысяч долларов 02:57
Археологи нашли могилу ребенка-"вампира" в Италии 02:23
Один человек стал жертвой вооруженного ножом мужчины в Лондоне 01:31
Небензя предложил подумать о смягчении санкций в отношении КНДР 00:35
В Петербурге покажут жизнь староверов-поморцев 00:27
В Таллине подсчитают "ущерб от оккупации" 00:02
Боевики захватили в заложники 130 семей в лагере беженцев в Сирии 13.10.2018
Нурмагомедов отказывается вести переговоры о новом бое в UFC 13.10.2018
Арнольд Шварценеггер посетит в Киеве деловой форум 13.10.2018
Александрийский патриарх готов стать посредником между Москвой и Стамбулом 13.10.2018
Новорижское шоссе блокировано в сторону Москвы из-за ДТП 13.10.2018
Киевлян сгоняют на воскресный молебен за автокефалию 13.10.2018
Климкин осудил травлю венгров по политическим мотивам 13.10.2018
Луческу: Я знаю рецепт игры против российской команды 13.10.2018
Певица Yaxana принесла извинения за танцы на МКАД 13.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Сколько вы тратите в месяц?
Опрос "РГ": Сколько вы тратите в месяц?
С 2019 года для строительства дома на участке потребуется разрешение
С 2019 года для строительства дома на участке потребуется разрешение
Эксперты развенчали три главных мифа о курении
Эксперты развенчали три главных мифа о курении
14.10.2018 07:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Завтра защита футболиста Павла Мамаева обжалует его арест

Текст: Наталья Козлова (3)

Решение Тверского суда столицы об аресте футболиста Павла Мамаева решительно не устраивает его защиту. О чем накануне заявил адвокат. Во время предыдущего судебного заседания, заключившего Мамаева под стражу, он неоднократно говорил, что раскаивается в содеянном. Сказал, что готов выплатить потерпевшей стороне всю компенсацию. А еще футболист попытался переложить всю вину на своего друга - Александра Кокорина. Но суд согласился со следствием и отправил футболиста в изолятор.

Последним арестом на минувшей неделе стало заключение под стражу четвертого фигуранта этого уголовного дела - Протасовицкого. Он, как и его друзья, отправился в "Бутырку" до восьмого декабря.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
Суд избрал меру пресечения Кокорину и Мамаеву

Протасовицкому инкриминируется совершение преступления по части 2. статьи 213 Уголовного кодекса России - "Хулиганство".

Напомним, Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы до восьмого декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Сейчас все арестованные обживают камеры в "Бутырке". Они находятся на карантине, который продолжается десять дней, после чего их разведут по камерам. Со слов правозащитников, которые уже успели навестить Кокорина, после прибытия в СИЗО к Кириллу пришел тюремный психолог, который увел молодого человека на беседу.

А Мамаев уже получил первую передачу с воли и "с радостью показал ее содержимое правозащитникам". В посылке оказались средства гигиены, лапша быстрого приготовления и пряники.

Фигуранты скандального дела, содержащиеся в СИЗО, обеспечены всем необходимым. О чем заявил официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

- Указанные лица поступили в СИЗО-2, размещены в разных камерах карантинного отделения, обеспечены всем необходимым: спальное место, средства гигиены, - сказал он, уточнив, что их уже осмотрел медицинский работник.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Шнуров написал стихи о похождениях Кокорина и Мамаева

Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье - 116 - "Побои". Но из-за широкого общественного резонанса дело о нападениях передали в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Позже было принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении футболистов уголовного дела по статье 213 - "Хулиганство".

После того как 10 октября полиция призвала футболистов явиться в столичный главк МВД для проведения следственных действий, пообещав в противном случае объявить их в розыск, А.Кокорин и П.Мамаев для дачи показаний явились.

Видеозапись допроса спортсменов распространил столичный главк МВД. На записи видно, что Кокорин с трудом ответил на вопрос, в связи с чем он задержан, а Мамаев отказался ответить, признает ли он вину.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ
Александр Кокорин: Мы не были пьяные, просто на взводе

"Футбольная" статья о хулиганстве самая нехорошая - уголовное дело о хулиганстве, "совершенном по предварительному сговору или организованной группой" предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

На суде футболисты произнесли слова извинения и заявили, что раскаиваются и готовы возместить ущерб, чтобы пойти на примирение. Но, по мнению прокурора, преступление было совершенно "с особым цинизмом и попранием всех мыслимых и немыслимых правил морального приличия".

Представитель гособвинения поддержал ходатайство следствия об аресте подозреваемых.

Из медицинского заключения, которое представил избитый Пак суду, следует, что у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы. У второго потерпевшего - гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина рассечена губа, ну а третий потерпевший, водитель ведущей Первого канала Виктор Соловчук до сих пор находится в больнице. Его били ногами, даже когда он, убегая, упал на землю. В материалах уголовного дела есть его справка из ГКБ им. Боткина с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом костей носа, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица".

Происшествия Правосудие Следствие Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Емельяненко победил Соннена техническим нокаутом в первом раунде
Готовая прожить на 3,5 тысячи рублей экс-министр получала пособие
Направлявшийся на бой Емельяненко Харитонов пострадал в ДТП
В Росморречфлоте объяснили причины крушения панамского теплохода
Российский космонавт показал аварию на "Союзе" с МКС