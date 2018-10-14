В Якутии в ДТП погибли три человека

В дорожной аварии, произошедшей в Оймяконском районе Якутии, погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия), поступила информация, что на 981 километре федеральной трассы "Колыма" в кювете лежит грузовик Isuzu Elf. Выехавшие на место сотрудники ГИББД после осмотра места происшествия предположили, что причиной ДТП стало превышение скорости водителем грузовика. В результата машина не вписалась в поворот на спуске и опрокинулась. Трое находившихся в ней людей погибли.

Материалы переданы в следственные органы, которым предстоит установить причины и обстоятельства аварии.