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14.10.2018 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ГИБДД проверит Панина из-за поездки по пешеходной улице в Саратове

Госавтоинспекция Саратовской области проведет проверку инцидента с возможным участием актера Алексея Панина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: kinopoisk.ru
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Накануне в Сети появилось видео с внедорожником, который проехал по центральной пешеходной улице Саратова. За кадром мужчина, предположительно скандально известный актер Панин, хвалится, что едет по тротуару "чисто по-саратовски". Отвечает ему ребенок, возможно дочь артиста. Она замечает, что за это могут посадить.

Инцидент прокомментировал депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков. Он заявил, что уровень хамства на этом видео зашкаливает, и выразил надежду на вмешательство правоохранительных органов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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