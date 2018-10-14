На Дону три человека погибли при опрокидывания лодки

В Ростовской области трое мужчин утонули в реке Дон из-за опрокидывания во время плавания весельной лодки. Погибшим было от 25 до 35 лет.

"Инцидент произошел примерно в десять часов утра. Мужчины злоупотребив спиртными напитками сели в весельную лодку, которая во время хода перевернулась и утонула", - сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.

Позже тела погибших были обнаружены около причальной стены.

По факту ЧП проводится доследственная проверка. Личности погибших устанавливаются.