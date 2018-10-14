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14.10.2018 21:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону три человека погибли при опрокидывания лодки

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области трое мужчин утонули в реке Дон из-за опрокидывания во время плавания весельной лодки. Погибшим было от 25 до 35 лет.

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"Инцидент произошел примерно в десять часов утра. Мужчины злоупотребив спиртными напитками сели в весельную лодку, которая во время хода перевернулась и утонула", - сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.

Позже тела погибших были обнаружены около причальной стены.

По факту ЧП проводится доследственная проверка. Личности погибших устанавливаются.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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