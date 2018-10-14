Под Астраханью в лобовом ДТП погибли четыре человека

В Астраханской области в результате лобового столкновения автомобилей Toyota Camry и Skoda Fabia погибли четыре человека.

- Автокатастрофа произошла на 1198-м километре трассы Р-22 Тамбов-Волгоград-Астрахань. По первоначальным данным, автомобиль Toyota Camry, под управлением 53-летнего гражданина Азербайджана, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, - сообщили "РГ" в региональном управлении МВД.

От удара произошло возгорание автомобиля Skoda загорелась. В результате ДТП погибли все находившиеся в автомобилях люди.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.