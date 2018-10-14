Под Краснодаром погиб 61-летний парашютист

В поселке Энем под Краснодаром во время прыжка разбился пожилой мужчина. Несчастный случай произошел сегодня утром на аэродроме.

Как сообщается в информации, размещенной на сайте ЮСУТ СКР примерно в 10 часов 30 минут в поселке Энем Республики Адыгеи на самолете Л-410 оказывались услуги по прыжкам с парашютом. Во время полета у местного жителя 1957 года рождения закрутило стропы купола. В результате парашют не раскрылся, и мужчина упал с высоты 800 метров.

В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.