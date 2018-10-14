Анализ судебной статистики выявил неожиданную тенденцию: выросло число граждан, представших перед судом за кражи у родственников.

По данным экспертов Судебного департамента, счет "семейный воров" может идти уже на тысячи. Отдельной статистики по родственным кражам пока не ведется, но ситуация уже требует серьезного исследования.

Согласно закону, кража у близкого человека ничем не отличается от обычной кражи. Взял без спроса, рискуешь сесть. Тем более что поймать семейного вора подчас легче, чем вора постороннего. И весь вопрос лишь в том, будут ли родственники жаловаться в полицию.

Например, недавно на скамью подсудимых попал житель села Дивное Ставропольского края. Молодой человек тайно проник в дом родной сестры и матери и похитил продукты питания. Родственники написали заявление в правоохранительные органы, и в итоге Апанасенковский районный суд Ставропольского края признал виновным в краже продуктов из холодильника своей матери. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 15 процентов в доход государства. Решение пока в законную силу не вступило.

Как поясняют специалисты, полиция не ведет специальной охоты именно на семейных воров. Такие дела возникают в двух случаях. Первый: когда некто стал головной болью семьи, и родные, устав терпеть, написали заявление в полицию. Второе: когда пропадает нечто очень ценное, люди думают, что в дом забрались какие-то посторонние воры, и тоже вызывают полицию. Когда в ходе расследования выясняется правда, уже никак нельзя сделать вид, что дела никакого нет: дело есть. Но в таком случае есть шанс прекратить уголовное преследование обвиняемого, скажем, за примирением сторон.

Девушка тайком вытащила у мамы банковскую карту и сняла 60 тысяч рублей, приговор: два года колонии

Поэтому надо помнить: если что-то принадлежит кому-то из родственников, это не значит, что оно принадлежит всей семье. Даже холодильник может не быть общим. Но есть юридические тонкости. Предметом хищения может быть только имущество, то есть те вещи, в которые вложен труд человека и которые обладают экономической ценностью. Так, во время краж наряду с ценными для потерпевшего вещами (например, деньги, мобильный телефон и пр.) часто похищаются предметы, которые потерпевшие не считают для себя какой-либо ценностью (старые книги, ношеная одежда, вышедшая из строя электронная аппаратура), и если бы не кража, готовы были бы их выкинуть.

Взять у отца или дяди без спроса старые брюки, которые ничего не стоят, возможно, и нехорошо с моральной точки зрения, но преступлением считаться не будет.

К тому же минимальная сумма ущерба для того, чтобы было заведено дело о краже, составляет пять тысяч рублей. Когда без спроса взято вещей или продуктов на меньшую сумму, то это будет считаться мелким хищением и попадает под КоАП. Поэтому ценность украденного - серьезный юридический вопрос.

В любом случае, если вам надоело, что родственники без вашего разрешения забирают вещи и пользуются как своими, при этом на ваши просьбы возвратить отвечают игнорированием, то в этом случае сообщить о преступлении можно в устной или письменной форме.

Так же поступила мать 28-летней рецидивистки из Красноярска. Она написала заявление на дочь, которая обворовала маму и двух соседей. Девушка ночью вместе с сожителем и ее родителями отправились в сауну. Спустя время молодые люди засобирались домой и вышли в коридор. Там дочь вытащила из сумки матери банковскую карту. Утром она сняла в банкомате чуть более 60 тысяч рублей. Мать, спустя время заметив пропажу, звонила дочери и просила вернуть карту. Девушка созналась, но деньги не вернула. Спустя 10 дней в гостях у соседа девушка после застолья вытащила из портмоне мужчины банковскую карту с пин-кодом на листке. В банкомате она сняла уже около 84 тысяч рублей. Вскоре похитительницу задержали, в судебном заседании девушка признала себя виновной. На момент судебного разбирательства преступница была беременна. Также она лишена родительских прав, малолетние дети находятся под опекой бабушки. Свое 30-летие девушка отметит в исправительной колонии общего режима: суд приговорил преступницу к двум годам лишения свободы и обязал возместить потерпевшим ущерб.