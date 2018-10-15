Штрафы за зацепинг предложили увеличить в 25 раз

Депутаты Мосгордумы предложили ужесточить наказание за зацепинг. Речь идет о повышении штрафов в 25 раз. Такое повышение будет касаться и хождения по железнодорожным путям.

В настоящее время штраф составляет 100 рублей, и многие зацеперы этим пользуются. Как заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, решение было принято в связи с высокой угрозой данного занятия для жизни подростков. Отметим, что среди зацеперов есть не только тинейджеры, ищущие острых впечатлений, но и вполне состоявшиеся взрослые. Точное число экстремалов установить сложно - официальные подсчеты опираются на количество выписанных штрафов, тогда как тех, кто этим занимается, гораздо больше.

После того, как соответствующие поправки будут приняты, штраф составит 2500 рублей. Как сообщает m24.ru со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Инну Святенко, в течение месяца законопроект будет дорабатываться. А затем его внесут в Госдуму.