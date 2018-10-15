У москвича украли чемодан "Доширака"

В одном из столичных кафе у посетителя украли чемодан, полный "Доширака" и другой лапши быстрого приготовления. Об этом происшествии со ссылкой на собственные источники сообщило агентство "Москва".

Инцидент произошел в заведении общепита на Новорязанской улице. Пока 36-летний мужчина ужинал, кто-то незаметно украл его сумку и чемодан "Доширака". Об этой краже потерпевший сообщил в полицию.

Оперативники быстро задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний самарец. Против него возбудили уголовное дело, на время следствия с молодого человека взяли подписку о невыезде.