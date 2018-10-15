Штрафы для "зацеперов" могут увеличить со 100 до 2,5 тысячи рублей. С такой инициативой вчера на круглом столе снова выступила Мосгордума. Парламентарии доработали соответствующий законопроект и намерены опять отправить его в федеральный парламент.

Как уже писала "РГ", первую попытку поднять штрафы "зацеперам" Москва предприняла в 2017 году. Поводом послужила смертность на железной дороге. Только за 2015-2016 годы на МЖД получили травмы 205 человек, из них 98 "зацеперов". Погибли 25 молодых экстремалов. Московские депутаты решили, что спасти людей можно только существенно подняв штрафы на любителей кататься на крышах поездов. В Госдуму внесли поправки в статью 11.17 КоАП "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте". В документе предлагалось повысить взыскание и установить повышенную ответственность за нарушения в столице и Санкт-Петербурге.

На законопроект поступили отрицательные отзывы правительства и Верховного суда, рассказала председатель комиссии гордумы по безопасности Инна Святенко. Тем не менее в Госдуме все равно публично обсудили инициативу столичных властей. Что не понравилось в документе? Во-первых, оттуда попросили вычеркнуть особые условия штрафов для Москвы и Санкт-Петербурга. Во-вторых, в первоначальном варианте для "зацеперов-рецидивистов" предлагался в качестве дополнительного наказания административный арест. Его тоже попросили убрать.

Вчера в Мосгордуме на круглом столе с участием нескольких комиссий презентовали уже обновленный законопроект. В итоге штраф для зацеперов предлагается поднять до 1-2,5 тысячи рублей. Во время обсуждения поступило еще одно предложение - точно так же усилить наказание для тех, кто переходит железную дорогу в неположенном месте. Сейчас КоАП предлагает 100-рублевый штраф или вовсе предупреждение. Инна Святенко подчеркнула, что после всех доработок проект опять попробуют внести в Госдуму. "Документ действительно качественно доработали, и у него большие шансы пройти депутатские слушания, - считает первый зампред Комитета ГД по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. - Но не нужно считать, что одними штрафами мы решим все проблемы. Нужна профилактика". С ним согласился исполнительный директор компании-перевозчика ЦППК Иван Конев. Производителей поездов просят делать вагоны с минимальным количеством выступов, чтобы на крыши просто невозможно было забраться.