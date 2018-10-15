Новости

Суд отказался рассматривать иск Тарасова к бывшей жене 22:34
Боевики захватили часть берега Евфрата из-за проамериканских сил 22:28
Полиция: Захватчик заложницы в Кельне заявлял о связях с террористами 22:04
Верующие Русской церкви не смогут молиться в храмах на горе Афон 21:45
Медведев встретится с Меркель и Юнкером‍ в Брюсселе 21:39
"РоссТур" официально объявил партнерам о прекращении деятельности 21:38
Путин поручил провести проверку строительства ЦКАД 21:35
Нурмагомедов отказался драться с Мейвезером в Лас-Вегасе 21:05
Штурмовик Hawk разбился в Саудовской Аравии, пилоты погибли 20:58
На Байконуре началась подготовка к старту следующего "Союза" 20:52
За онлайн-продажу фальшивых лекарств смогут посадить на восемь лет 20:29
Погода в Москве установила рекорд 25-летия 20:02
В Петербурге пытавшегося сбежать задержанного остановили стрельбой 19:48
Bloomberg: Здравоохранение в Беларуси эффективнее, чем в США 19:15
В Дели запретили дизельные генераторы в борьбе за чистоту воздуха 19:14
Английские фанаты подрались с полицейскими перед матчем с Испанией 19:00
В России за два дня нашли почти тысячу скрывшихся осужденных 18:59
В Москве трамвай насмерть сбил женщину 18:48
Мейвезер ответил Нурмагомедову на предложение провести поединок 18:47
В Карелии зафиксировали новые случаи серозного менингита 18:43
От рака умер звукорежиссер группы "Крематорий" Сергей Овсянников 18:37
Посольство России ответило на заявления о "провокациях" Москвы в Арктике 18:35
Правительство засекретило план дедолларизации экономики 18:31
Министр здравоохранения Башкирии подал в отставку 18:26
В Ростове таможенники перехватили английские письма с ЛСД 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
15.10.2018 22:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Зацепились за карманы

Штрафы экстремалам на железной дороге предлагают увеличить в 25 раз
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7694 (231)
Штрафы для "зацеперов" могут увеличить со 100 до 2,5 тысячи рублей. С такой инициативой вчера на круглом столе снова выступила Мосгордума. Парламентарии доработали соответствующий законопроект и намерены опять отправить его в федеральный парламент.

Как уже писала "РГ", первую попытку поднять штрафы "зацеперам" Москва предприняла в 2017 году. Поводом послужила смертность на железной дороге. Только за 2015-2016 годы на МЖД получили травмы 205 человек, из них 98 "зацеперов". Погибли 25 молодых экстремалов. Московские депутаты решили, что спасти людей можно только существенно подняв штрафы на любителей кататься на крышах поездов. В Госдуму внесли поправки в статью 11.17 КоАП "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте". В документе предлагалось повысить взыскание и установить повышенную ответственность за нарушения в столице и Санкт-Петербурге.

Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости
Почему подростки становятся зацеперами

На законопроект поступили отрицательные отзывы правительства и Верховного суда, рассказала председатель комиссии гордумы по безопасности Инна Святенко. Тем не менее в Госдуме все равно публично обсудили инициативу столичных властей. Что не понравилось в документе? Во-первых, оттуда попросили вычеркнуть особые условия штрафов для Москвы и Санкт-Петербурга. Во-вторых, в первоначальном варианте для "зацеперов-рецидивистов" предлагался в качестве дополнительного наказания административный арест. Его тоже попросили убрать.

Вчера в Мосгордуме на круглом столе с участием нескольких комиссий презентовали уже обновленный законопроект. В итоге штраф для зацеперов предлагается поднять до 1-2,5 тысячи рублей. Во время обсуждения поступило еще одно предложение - точно так же усилить наказание для тех, кто переходит железную дорогу в неположенном месте. Сейчас КоАП предлагает 100-рублевый штраф или вовсе предупреждение. Инна Святенко подчеркнула, что после всех доработок проект опять попробуют внести в Госдуму. "Документ действительно качественно доработали, и у него большие шансы пройти депутатские слушания, - считает первый зампред Комитета ГД по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. - Но не нужно считать, что одними штрафами мы решим все проблемы. Нужна профилактика". С ним согласился исполнительный директор компании-перевозчика ЦППК Иван Конев. Производителей поездов просят делать вагоны с минимальным количеством выступов, чтобы на крыши просто невозможно было забраться.

Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Несчастные случаи Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил провести проверку строительства ЦКАД
Посольство России ответило на заявления о "провокациях" Москвы в Арктике
Полиция: Захватчик заложницы в Кельне заявлял о связях с террористами
Песков подтвердил первенство российских систем ПВО
Нурмагомедов отказался драться с Мейвезером в Лас-Вегасе