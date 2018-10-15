Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км

Расположенный на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска вулкан Эбеко утром 12 октября выбросил стол пепла на высоту до 2,5 километров.

"Шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана на расстояние до пяти километров", - рассказали "Интерфаксу" специалисты Камчатской группы наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

Сообщений об угрозе для населения не было.

Справка "РГ"



Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.



В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.