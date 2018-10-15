На Камчатке 15-летняя школьница спасла из пожара пять детей

В Петропавловске-Камчатском в трехкомнатной квартире на третьем этаже десятиэтажного дома на улице Савченко произошел пожар. Выбраться на улицу находившимся там маленьким детям помогла 15-летняя соседка.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что к школьнице за помощью прибежала девятилетняя девочка из соседней квартиры. В дной из комнат уже полыхал огонь, и все было в дыму. Дома находились еще двое детей.

Девочка увела малышей к себе, там одела их и двух своих братьев, приложила к их лицам мокрые тряпки и собралась выводить на улицу. С собой из дома дети забрали кошек.

К этому моменту густой дым заполнил и лестничную площадку. К счастью, когда дети стали прорываться сквозь него, подоспели пожарные из первой и третьей частей. Всего 28 человек и девять единиц техники.

Юная героиня оказалась самой старшей из тех, кому пришлось спасаться от огня. Остальным детям от двух до девяти лет. Теперь руководство регионального главка МЧС планирует представить школьницу, не растерявшуюся в экстренной ситуации, к ведомственной награде.