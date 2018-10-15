На Камчатке произошло трехбалльное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в понедельник днем в 127 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Жители Камчатки ощутили подземные толчки, силу которых ученые оценили в три балла.

В Главном управлении МЧС России по региону сообщили, что эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива на глубине 127 километров.

Пострадавших в результате происшествия нет. Но для обследования зданий на место событий выехали оперативные группы спасателей.

Угроза цунами не объявлялась.