Новости

Ким Чен Ын отказался предоставить США список ядерных объектов 06:49
В Хабаровском крае мужчина погиб в ДТП с автобусом и легковушкой 06:48
В Ираке число отравившихся питьевой водой достигло 111 тысяч человек 06:09
На Камчатке произошло трехбалльное землетрясение 05:37
National Interest: Трамп проиграл войну в Сирии 05:13
На детском дне рождения в Техасе застрелены четыре человека 04:42
Российские десантники прибыли в Египет на учения "Защитники дружбы" 04:17
СМИ: Трамп хотел закрыть посольство США в Турции 04:15
Якутия выиграла конкурс проектов госпрограмм 04:11
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км 03:59
Уверенных в победе Трампа на выборах 2020 года стало больше 03:56
Налет птицы на картину XVII века обошелся Милану в четыре тысячи евро 03:24
Всемирный банк выделит Индонезии миллиард долларов на восстановление 02:42
В Калифорнии не менее 40 человек пострадали в ДТП с автобусом 02:07
Житель Канады выиграл в лотерею почти четыре миллиона долларов США 01:46
Трамп: Я доверяю Ким Чен Ыну 01:09
В Швейцарии 13 туристов пострадали в ДТП 00:17
Глава "Альтернативы для Германии" доволен результатами выборов в Баварии 14.10.2018
Полиция задержала около 100 человек у Киево-Печерской лавры 14.10.2018
Под Астраханью в лобовом ДТП погибли четыре человека 14.10.2018
Сумма контрактов на Форуме регионов превысила 500 млн долларов 14.10.2018
Россия и Беларусь подписали около 30 соглашений за время форума 14.10.2018
Двое сирийских военных погибли при обстреле Латакии 14.10.2018
Матвиенко призвала объявить памятники борцам с фашизмом всемирным мемориалом 14.10.2018
Пять человек пострадали при обрушении лесов в центре Москвы 14.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Сколько вы тратите в месяц?
Опрос "РГ": Сколько вы тратите в месяц?
С 2019 года для строительства дома на участке потребуется разрешение
С 2019 года для строительства дома на участке потребуется разрешение
Эксперты развенчали три главных мифа о курении
Эксперты развенчали три главных мифа о курении
15.10.2018 05:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке произошло трехбалльное землетрясение

Текст: Дина Непомнящая

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в понедельник днем в 127 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Фото: depositphotos.com
Вблизи Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,1

Жители Камчатки ощутили подземные толчки, силу которых ученые оценили в три балла.

В Главном управлении МЧС России по региону сообщили, что эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива на глубине 127 километров.

Пострадавших в результате происшествия нет. Но для обследования зданий на место событий выехали оперативные группы спасателей.

Угроза цунами не объявлялась.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

National Interest: Трамп проиграл войну в Сирии
Российские десантники прибыли в Египет на учения "Защитники дружбы"
В Ираке число отравившихся питьевой водой достигло 111 тысяч человек
Захарова: группа Bellingcat не проводила расследования по Солсбери
Последним страхом Стивена Хокинга было появление суперчеловека