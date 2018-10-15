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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае мужчина погиб в ДТП с автобусом и легковушкой

Текст: Дина Непомнящая

Утром 12 октября на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре столкнулись автомобиль Subaru Legacy и пригородный автобус. В результате ДТП погиб 34-летний пассажир легковой машины.

В Калифорнии не менее 40 человек пострадали в ДТП с автобусом

"От полученных травм он скончался на месте. Также пострадали водитель и другой пассажир автомобиля. Легкую травму получила и пассажирка автобуса", - сообщили ТАСС в УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Авария произошла из-за того, что автобус не уступил дорогу Subaru на нерегулируемом перекрестке. Оба водителя были трезвы.

По информации регионального главка МЧС, в автобусе из Хабаровска в Ровное ехали десять человек.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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