В Хабаровском крае мужчина погиб в ДТП с автобусом и легковушкой

Утром 12 октября на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре столкнулись автомобиль Subaru Legacy и пригородный автобус. В результате ДТП погиб 34-летний пассажир легковой машины.

"От полученных травм он скончался на месте. Также пострадали водитель и другой пассажир автомобиля. Легкую травму получила и пассажирка автобуса", - сообщили ТАСС в УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Авария произошла из-за того, что автобус не уступил дорогу Subaru на нерегулируемом перекрестке. Оба водителя были трезвы.

По информации регионального главка МЧС, в автобусе из Хабаровска в Ровное ехали десять человек.