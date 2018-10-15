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15.10.2018 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородские пожарные вытащили щенков из горящего подвала

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)

В заброшенном здании по улице Героя Попова в Нижнем Новгороде произошел пожар. Спасателям удалось вытащить из горящего помещения щенят.

При тушении пожара огнеборцы услышали слабый писк. Совсем маленькие щенки - еще слепые - находились в подвальном помещении.

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- Благодаря тому, что они были именно там, им удалось не погибнуть в огне, - рассказал руководитель тушения пожара Максим Гурьянов.

Пожарные вытащили из подвала восемь кутят - они были сырые и покрытые пеплом, поскольку обнаружили их уже после ликвидации пожара и пролива здания.

- Когда мы потушили огонь, я услышал что-то похожее на плач или вой, - добавил Георгий Басманов, принявший непосредственное участие в спасательной операции. - Сначала подумал, что это ребенок. Просунул руку в подвал и нащупал там щенков. Стал вытаскивать их одного за другим. Сперва подумал забрать их, но когда увидел, что за ними прибежала мать, понял, что она не оставит их в опасности и отнесет в укромное место. Так она и сделала.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород РГ-Видео
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