В Казани два человека пострадали при взрыве посылки

В офисном центре Казани, расположенном на улице Поперечно-Ноксинская, произошел взрыв. В результате пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального СК.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть в 9.00. По предварительным данным, взорвалась посылка, которая была доставлена в офис одному из сотрудников. Детонация произошла при попытке вскрыть ее.

По данным следователей, посылка была адресована главе Еврейской национально-культурной автономии Татарстана Михаилу Скоблионку. При взрыве пострадал он и его секретарша. С ожогами глаз они госпитализированы в офтальмологическую больницу.

Происшествие квалифицировано как покушение на убийство. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст 30 ст 105 УК РФ (покушение на убийство). На место ЧП выехал замминистра МВД РТ Рафаиль Гильманов. Выясняются все обстоятельства случившегося. По мнению следователей, причиной покушения стала коммерческая деятельность потерпевшего.