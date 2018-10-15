В Нижегородской области частично обрушился жилой дом

В городе Бор Нижегородской области обрушилась часть жилого дома. Информация о ЧП на улице Малахова, 10 поступила в 14.50, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, а также службы экстренного реагирования. Как выяснилось, во время проведения работ по укреплению фундамента дома 1955 года постройки произошло обрушение угла с 1 по 2 этаж. Погибших и пострадавших нет. В квартирах, где случилось обрушение, никто не проживал. Точные причины происшествия устанавливаются.

В настоящее время специалисты выясняют, пригоден ли этот дом для проживания. До вынесения решения о состоянии дома жильцы других квартир - в общей сложности 16 человек - эвакуированы. В пункт временного размещения на базе гостиницы отправлены 11 жильцов, остальные разместились у родственников.