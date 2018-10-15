В одном из районов Перми введен режим ЧС из-за разлива ртути

В Свердловском районе Перми введен режим чрезвычайно ситуации из-за обнаружения поблизости от одного из зданий на улице Бахаревская, 53 разлитой ртути.

Как пояснили в администрации города Перми, происшествие произошло на открытой территории у административного здания, из которого были экстренно эвакуированы люди. В дальнейшем был организован их медицинский осмотр.

На место происшествия прибыли все необходимые оперативные службы города.

Решением городской комиссии по ЧС ситуация признана чрезвычайной. Доступ людей и транспорта на территорию, признанную опасной для здоровья людей, приостановлен. Собственником территории организована уборка ртути и проведение демеркуризационных работ