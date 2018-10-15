В одном из районов Перми введен режим ЧС из-за разлива ртути

Новости

Звезда "Игры престолов" может стать новым Джеймсом Бондом 16:19
Под Тверью возбудили дело по факту ДТП с 12 пострадавшими 16:18
Названы главные беды российских автомобилистов 16:08
Кошка дважды спасла британку от рака 16:05
Почему 1943 год стал годом коренного перелома во Второй мировой войне 15:58
Идея сделать комедию о блокаде возмутила петербуржцев 15:53
В Москве врачи спасли ребенка с хроническим голодом 15:52
Песков подтвердил первенство российских систем ПВО 15:49
В Краснодаре нашли распылившего газ в школе подростка 15:37
В Туле бывший замначальника УФСИН осужден за мошенничество 15:33
В Петербурге на стене ДК реставраторы нашли трехметровый серп и молот 15:32
"Веном" вновь возглавил российский прокат 15:31
Продажи Lada за рубежом подскочили на 65% 15:25
Путин решил подписать договор с Египтом 15:23
Штрафы за зацепинг предложили увеличить в 25 раз 15:20
В Ростовской области нашли тело 14-летнего подростка 15:12
Железнодорожный вокзал в Кельне эвакуировали из-за захвата заложника 15:07
Первая ракетка мира Симона Халеп: Это был лучший год в моей карьере 15:06
Петербуржцев попросили поделиться видео с нападениями на трамваи 15:06
Видео: Сергей Шнуров пояснил свою "жизненную позицию" 14:59
Собянин: МКНЦ им. Логинова получит новый современный корпус 14:59
Полиция сообщила о захвате заложников в Кельне 14:55
В Новосибирск из Чехии прибыли самые маленькие в мире выдры 14:53
Праздновавший победу в лотерее мужчина получил шокирующее сообщение 14:45
Матвиенко отметила настрой парламента Чехии на диалог с Россией 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
15.10.2018 14:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В одном из районов Перми введен режим ЧС из-за разлива ртути

Текст: Алексей Трапезников

В Свердловском районе Перми введен режим чрезвычайно ситуации из-за обнаружения поблизости от одного из зданий на улице Бахаревская, 53 разлитой ртути.

В Петербурге ребенок попал в больницу с отравлением ртутью

Как пояснили в администрации города Перми, происшествие произошло на открытой территории у административного здания, из которого были экстренно эвакуированы люди. В дальнейшем был организован их медицинский осмотр.

На место происшествия прибыли все необходимые оперативные службы города.

Решением городской комиссии по ЧС ситуация признана чрезвычайной. Доступ людей и транспорта на территорию, признанную опасной для здоровья людей, приостановлен. Собственником территории организована уборка ртути и проведение демеркуризационных работ

Происшествия ЧП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал Основы госполитики по ядерной безопасности
Железнодорожный вокзал в Кельне эвакуировали из-за захвата заложника
Песков подтвердил первенство российских систем ПВО
Умер выдающийся советский режиссер Степан Пучинян
"РоссТур" заявил о прекращении операторской деятельности