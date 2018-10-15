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15.10.2018 12:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае при обрушении на шахте пострадал рабочий

Текст: Алексей Трапезников

Сегодня произошло обрушении горных пород в шахте, расположенной недалеко от поселка Сараны Горнозаводского района Пермского края.

На шахте в Челябинской области найдено тело еще одного рабочего

Как пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, ЧП произошло сегодня в час дня. На место происшествия выехало звено спасателей Горнозаводского района. Из-под завалов удалось извлечь одного человека, он получил травмы.

Напомним, компания "Сарановская шахта "Рудная" является крупнейшим предприятием в России по добыче и переработке (обогащению) хромитовых руд. Шахта расположена в Горнозаводском районе Пермского края.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Аварии на шахтах
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