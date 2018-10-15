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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обман в рассрочку

Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7693 (230)
Три года проведет в исправительной колонии общего режима экс-руководитель турфирмы "Солнечный рай", обманувшая своих клиентов на шесть миллионов рублей.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
ВС разъяснил порядок компенсации за несостоявшийся отпуск

Приговор 40-летней жительнице кузбасского города Прокопьевска вынесли недавно. А в мошенничестве ее уличили осенью 2017 года. Именно тогда в полицию стали поступать заявления от пострадавших. Все эти люди - жители Прокопьевска и соседних городов - рассказывали правоохранителям примерно одинаковые истории. Они обратились в фирму, сотрудничавшую, судя по заманчивой рекламе, с тридцатью надежными туроператорами, в надежде отлично провести отпуск. Им предложили туры по самым разным направлениям, которые продавались в рассрочку до одного года.

И вот однажды клиенты, которые должны были лететь в теплые страны, поняли, что... "пролетели". Офис оказался наглухо заперт, телефоны выключены. От турфирмы, куда некоторые семьи отнесли более 170 тысяч рублей, осталась только вывеска.

Без отдыха остались 57 человек. Сумма причиненного ущерба превысила шесть миллионов рублей

Оказалось, что деньги, полученные от клиентов, руководитель фирмы не вкладывала в туры, а похищала. В общей сложности без отдыха остались 57 человек. Сумма причиненного ущерба превысила шесть миллионов рублей. В результате Рудничный районный суд Прокопьевска признал фигурантку виновной в особо крупном мошенничестве (часть четвертая статьи 159 УК РФ). Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на пять с лишним миллионов рублей.

Примечательно, что собственную турфирму прокопчанка открыла, ранее поработав менеджером в аналогичной компании. Там она тоже использовала мошенническую схему.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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