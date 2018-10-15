Под Красноярском теплоход ветром выбросило на берег

ЧП с грузовым теплоходом "Ладья" произошло ночью 14 октября недалеко от города Игарка Красноярского края.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, судно двигалось по реке Енисей в темное время суток. Сильный порыв ветра отбросил теплоход к правому берегу острова Малый Медвежий. В результате удара "Ладья" получила пробоину корпуса.

- Пострадавшие отсутствуют, розлива горюче-смазочных материалов не допущено, - рассказал представитель прокуратуры.

По факту происшествия Западно-Сибирской транспортной прокуратурой начато расследование. Надзорный орган проверяет соблюдение экипажем законодательства о безопасности судоходства.

Теплоход "Ладья" эксплуатируется с 1971 года. Он принадлежит "Сибирской судоходной компании".