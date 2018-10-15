Экс-мэра Махачкалы отправили за решетку на четыре года

В понедельник Советский районный суд Махачкалы признал бывшего мэра Махачкалы Мусу Мусаева виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

- По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему наказание с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий сроком на три года, - вынес окончательный вердикт судья Далгат Гаджиев.

Процесс, учитывая то, что Мусаев заключил сделку со следствием и признал вину, прошел в особом режиме в короткие сроки. По версии следствия, мэр незаконно выделил коммерческой фирме и нескольким жителям Махачкалы пять участков земли, причинив бюджету ущерб в размере 48 миллионов рублей. На суде государственный обвинитель попросил назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Некоторая заминка получилась с последним словом подсудимого, которое тот должен был произнести в пятницу. Полный зал суда не мог вместить всех желающих, но неожиданно для всех судья перенес слушания на неопределенный срок, мотивируя решение отсутствием одного из адвокатов. Но вечером того же дня заседание все-таки состоялось, но о нем не были уведомлены СМИ и родственники Мусаева.

Мусаев стал первым дагестанским чиновником "последней зачистки", в отношении которого вынесен приговор. Судебного расследования ожидают бывший премьер-министр, два его заместителя и еще ряд высокопоставленных руководителей.