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15.10.2018 11:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего альпиниста из Румынии

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария )

На Эльбрусе спасатели возобновили поиск альпиниста из Румынии. Операция идет уже третьи сутки, но пропавшего так и не удается найти, сообщили в понедельник в управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Известно, что 11 октября альпинист вышел из высокогорного приюта на высоте 4100 метров для восхождения на вершину, но в назначенное время он не вернулся. На поиски отправили отряд из шестерых спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также коммерческий вертолет.

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В ведомстве уточняют, что гость из Румынии не регистрировался в МЧС. Ранее для его поисков группу спасателей доставили на западную вершину Эльбруса, откуда они спустились до отметки 4100 метров, обследуя склон.

- Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе возобновлены. Обследование планируется проводить с высоты 4000 метров до вершины Эльбруса, - сообщается на сайте ведомства утром в понедельник.

Также в городе Минеральные Воды в случае необходимости готов к вылету вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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