На Эльбрусе возобновили поиски пропавшего альпиниста из Румынии

На Эльбрусе спасатели возобновили поиск альпиниста из Румынии. Операция идет уже третьи сутки, но пропавшего так и не удается найти, сообщили в понедельник в управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Известно, что 11 октября альпинист вышел из высокогорного приюта на высоте 4100 метров для восхождения на вершину, но в назначенное время он не вернулся. На поиски отправили отряд из шестерых спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также коммерческий вертолет.

В ведомстве уточняют, что гость из Румынии не регистрировался в МЧС. Ранее для его поисков группу спасателей доставили на западную вершину Эльбруса, откуда они спустились до отметки 4100 метров, обследуя склон.

- Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе возобновлены. Обследование планируется проводить с высоты 4000 метров до вершины Эльбруса, - сообщается на сайте ведомства утром в понедельник.

Также в городе Минеральные Воды в случае необходимости готов к вылету вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.