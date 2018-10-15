В Череповце скончался нигерийский принц, женившийся на россиянке

В Череповце начата проверка по факту смерти 32-летнего уроженца Нигерии Габриэля Сегун Аджайи. У себя на родине молодой человек носил статус принца. Несколько лет назад он влюбился в жительницу Череповца, которая старше его на 18 лет, и переехал в Россию.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Вологодской области, по предварительным данным, мужчина скончался от инфаркта.

В России мужчина прожил девять лет. Свое высокое происхождение он никак не демонстрировал. История любви нигерийского принца Габриэля и череповчанки Натальи Ведениной началась в интернете: сначала они переписывались через электронные переводчики. Через три года активной переписки Габриэль и Наталья встретились, а потом и поженились.

Габриэль переселился в Череповец и стал заниматься бизнесом. Известно, что он собирался открыть в центре города магазин одежды.