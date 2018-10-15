В Калининграде подростки избили и ограбили школьников

В Калининграде подростки избили 13-летних школьников ради мобильных телефонов. Одного из потерпевших госпитализировали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье "разбой с причинением тяжкого вреда здоровью", сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Калининградской области.

Инцидент произошел 13 октября в лесополосе в районе улицы Артиллерийской. Двое подростков 16 и 14 лет избили двух 13-летних учеников кадетского корпуса. Затем они отобрали у жертв телефоны и скрылись.

Одного из кадетов доставили с серьезными травмами в детскую областную больницу. Его состояние медики, по информации регионального минздрава, оценивают как стабильно тяжелое.

Следователям и полицейским удалось установить личности юных налетчиков. Подростков уже допросили, они дали признательные показания. В ближайшее время сотрудники СК намерены предъявить им обвинение. Кроме того, предстоит решить вопрос о месте, где подозреваемые будут ждать суда.