В Петербурге обстреляли два трамвая, ранена пассажирка

В Петербурге на улице Бухарестской неизвестные обстреляли два трамвая. В салонах разбились стекла, пассажирка одного из трамваев получила травмы.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Полиция изучает характер повреждений и опрашивает очевидцев.

Пострадавшая пассажирка ехала в трамвае маршрута №45 от проспекта Славы в сторону станции метро "Международная". Разбитым стеклом ей оцарапало щеку.

Девушка доехала до 27-го отдела полиции, где дала показания и написала заявление. Госпитализация ей не потребовалась.