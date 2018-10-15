В Петербурге задержали мигранта за нападение на пятиклассницу

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который подозревается в нападении на школьницу. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

По версии следствия, мужчина 1975 года рождения напал на школьницу 2006 года рождения и совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Это произошло неподалеку от одного из домов на улице Новоорловской, в частном секторе города.

Действия злоумышленника, отмечают следователи, пресекли прохожие. Сам нападавший был задержан по горячим следам.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).