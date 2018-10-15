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15.10.2018 17:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В России увеличилось количество происшествий на воде

Текст: Тимофей Борисов

МЧС предупреждает: несмотря на то, что во многих регионах страны стоит необычно теплая погода, вода в октябре уже ледяная. А это привело к тому, что увеличилось количество происшествий на водной глади.

Спасатели МЧС по всей стране от Калининграда до Хабаровска трудятся не покладая рук. Но спасти удается не всех.
Видео: как проходят тренировки пожарных МЧС

Например, четверых рыбаков на Байкале ищут уже четверо суток три катера, четыре автомобиля и спасательный вертолет. От родственников местным сотрудникам МЧС известно, что трое мужчин отправились порыбачить на лодке "Обь" и должны были вернуться обратно в ту же ночь. Но пропали. Несмотря на то, что обследовано более 250 километров береговой полосы и почти 4 тысячи квадратных километров акватории Байкала, поиски пока безрезультатны.

И это лишь один эпизод в невеселой хронике. На днях на Дону в городе Азов утонули трое взрослых мужчин. Алкоголь потянул их на приключения. Решили прокатиться по речной акватории на весельной лодке. Несмотря на то, что свидетелей было достаточно, спасти их не удалось. Когда они перевернулись, отправленная мгновенно им на помощь шлюпка все же не успела. Выпитое горячительное их не согрело в студеной воде.

Больше повезло четверым рыбакам в Хабаровском крае. Они вышли на воду на резиновой лодке с мотором. Но в пути он сломался и их неуправляемое плавсредство начало сносить вниз по течению. К счастью, мужчинам удалось причалить к острову на левом берегу Амура, где они и провели ночь. С наступлением утра их нашли инспекторы МЧС.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство МЧС Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток ЮФО Ростовская область ДФО Хабаровский край
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