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15.10.2018 15:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале пристав записался на стрижку к должнице-парикмахеру

Текст: Мария Гафурова
В Екатеринбурге судебный пристав записался на стрижку к должнице-парикмахеру, чтобы взыскать с нее долг.

Женщина долгое время не приступала к погашению задолженности в 200 тысяч рублей, которые она позаимствовала у другого физического лица. Она не отвечала на звонки и не являлась на прием к судебному приставу-исполнителю. Поскольку женщина не проживала по адресу, указанному в исполнительном документе, приставу поручили установить место нахождения должницы. Ему удалось оперативно установить место работы женщины - она была парикмахером в салоне красоты. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

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Пристав связался с должницей и записался к ней на стрижку, "подровнять виски". Как только парикмахер достала инструменты для работы, "клиент" предъявил служебное удостоверение и объявил, что принудительно доставит ее в отдел судебного пристава-исполнителя в рамках исполнительного производства.

В отделе женщина дала объяснение судебному приставу-исполнителю по поводу задолженности и обязалась оплатить ее в течение двух месяцев.

- Когда должник не торопится погашать задолженность, уклоняется от явки к судебному приставу и скрывает свое местонахождение, судебный пристав-исполнитель использует все законные средства, чтобы найти должника, - пояснила "РГ" глава пресс-службы ФССП по Свердловской области Юлия Пьянкова. Она пояснила, что приставам периодически приходится проявлять подобную смекалку.

Так, например, в августе 2016 года в Екатеринбурге удалось задержать отца-алиментщика, который задолжал своим дочерям-двойняшкам более полутора миллиона рублей. У него не было имущества, которое можно было бы взыскать, и отсутствовали какие-либо счета. Мужчина скрывал свои заработки, но приставам удалось установить, что он неофициально занимается ремонтом квартир. Под видом клиентов, которые хотят сделать ремонт, они встретились с неплательщиком и доставили его в судебный участок. Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток.

Подобный случай произошел и в марте 2018 года. Приставам удалось поймать мужчину, который задолжал банку более 900 тысяч рублей и отказывался передать ему залоговый автомобиль. Приставы выяснили, что должника есть еще одна квартира, помимо основной жилплощади. Эту недвижимость мужчина выставил на продажу. Под видом заинтересованных покупателей, приставы встретились с неплательщиком и известили горе-продавца, что производят арест квартиры в рамках исполнительного производства.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Полномочия судебных приставов
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