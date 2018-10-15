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15 октября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7693 (230)

Федеральный список экстремистских материалов

Опубликован 15 октября 2018 г.

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4511. Статья под названием "2018 aнгap ай Кудайдынг бергенин бичип алган кижи Л.Енчинова", начинающаяся словами "Айландыра коргомдоАгаш - ташту Тууларым...",заканчивающаяся словами "...Обоколор jaннгы Алтай Ак Jнг-Алтайыска jайылзын 2018, jнгap ай. Кудайднг бергенин бичип алган кижи Л.Енчинова", размещенная на Интернет-странице группы "JAHbI АЛТАЙ"-ДВИЖЕНИЕ" по URL-адресу: https://vk.com/club47031643 Интернет-сайта "ВКонтакте" (https://vk.com), а также на страницах 6-10 газеты "Амаду Алтай" (без номера и даты выпуска) (решение Онгудайского районного суда Республики Алтай от 16.07.2018);

4512. Книга "О разрушении Русского Образа" автора "Ратибор" (2016. - 276 с.; издание 2-е, дополнительное; ББК 66.5 (2РОС) 3.Р19) (решение Симоновского районного суда г. Москвы от 14.06.2018);

4513. Видеоматериал "Дуа за Чечню с переводом", а также имеющий разные названия на разных сайтах ("Арабы делают дуа за Чеченю", "Доlа мусульман Чечни", "Мишари: Дуа за угнетенных мусульман Чечни"), начинающийся с мужчин стоящих в молитве, словами мужчины на арабском языке, сопровождающиеся субтитрами с переводом "спаси угнетенных верующих Чечни" и заканчивающийся словами того же мужчины на арабском языке, сопровождающиеся субтитрами с переводом "о сильный, о могущественный") общей продолжительностью 1 м. 35 сек. (решение Заводского районного суда г. Грозного от 26.07.2018);

4514. Статья под названием "Курч сурактар. Алтайга буддизм канайып кирип jатканы керегинде jартамал" (в переводе на русский язык "Острые вопросы. Разъяснение о том, как буддизм идет на Алтай"), начинающаяся словами "Алтайда дацан тудаары...", заканчивающаяся словами ".. .Сен, алтай уул!!!", размещенная на страницах 20-52 газеты "Амаду Алтай" (без номера и даты выпуска) (решение Онгудайского районного суда Республики Алтай от 02.08.2018).

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