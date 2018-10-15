Начался суд над диспетчерами аэропорта Внуково по делу о катастрофе самолета Falcon, в которой погиб глава компании Total Кристоф де Маржери.

Солнцевский суд 15 октября провел предварительные и назначил на 29 октября слушания по существу в отношении руководителя полетов Внуково Романа Дунаева и авиадиспетчеров Надежды Архиповой и Александра Круглова.

Дела всех троих выделели в отдельное производство еще в марте 2017 года. И вот, спустя почти полтора года дело, которое содержит более чем 100 томов, дошло до суда.

Первоначально в июле прошлого года тот же Солнцевский суд вынес приговор водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко. Он получил четыре года колонии. К 3,5 годам приговорили старшего сменного инженера Владимира Леденева. Правда, обоих в связи с объявлением амнистии освободили от ответственности.

По версии следствия, снегоуборщик, которым управлял нетрезвый Мартыненко, нарушая правила, выехал на взлетную полосу. Леденев не проконтролировал, что его подчиненный находится в состоянии опьянения, и выпустил его на летное поле. Как считает следствие, руководитель полетов Дунаев и диспетчеры Круглов и Архипова знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам.

В ночь на 21 октября 2014 года при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX. При крушении погибли четыре человека - президент французского концерна Total Кристоф де Маржери, командир судна, второй пилот и стюардесса - 39-летняя уроженка Украины Руслана Вервель. Ее муж Патрик Вервель - известный французский музыкант, оказался единственным из родственников погибших, кто принял активное участие в судебном процессе в России в качестве потерпевшего.