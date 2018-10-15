Шторм в Шотландии "развернул" водопад в небо

Обрушившийся на Ирландию и Великобританию шторм "Каллум" буквально "развернул" в небо водопад на острове Скай в Шотландии.

Несмотря на ураганные порывы ветра, которые достигали скорости 113 километров в час, местному жителю Крису Мартину удалось снять уникальное природное явление на видео. На кадрах видно, что вода из-за урагана "течет" вверх по скале.

Как сообщает BBC Scotland, редкая видеозапись была сделана на обрывистых и скалистых берегах пляжа Talisker. Из-за разбушевавшейся стихии властям пришлось эвакуировать несколько рыбацких деревень.

А в Ирландии шторм "Каллум" оставил без электроэнергии 30 тысяч домов. Возникли проблемы с автомобильным, железнодорожным, авиационным и паромным сообщением. Ненастная погода сохраняется и в Северной Ирландии, где электроснабжение отсутствует примерно в тысяче домов.

В Великобритании больше всего пострадала западная часть страны. На одной из автомобильных дорог в графстве Кармартеншир сошел оползень, в результате которого погиб человек. Еще одной жертвой стал мужчина, которого смело в море в Брайтоне на юге Англии.