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15.10.2018 19:55
Рубрика: Происшествия

Конкурс не прошли

Мошенники вымогали 28 миллионов рублей за победу в тендере
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7694 (231)
Двое аферистов предложили гендиректору столичной строительной фирмы обеспечить победу в тендере. А за свою помощь запросили определенный процент от суммы предполагаемого контракта - "всего" 28 миллионов рублей.

Руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов сообщил, что гендиректору была обещана победа в конкурсе на заключение контракта по разработке рабочей документации, выполнению строительно-монтажных работ и поставке оборудования.

Фото: Михаил Пинкус
Почему за преступления кредитных мошенников расплачиваются их жертвы

Однако свои обязательства мошенники и не собирались выполнять. Они не имели ни юридических, ни законных возможностей повлиять на принятие такого рода решений, а полученные обманным путем деньги - не менее 28 миллионов рублей - они планировали просто украсть. То есть готовилась стандартная, хоть и весьма масштабная афера.

Эта история всплыла в ходе проверки, которую проводили сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Москве. Материалы этой проверки и стали основанием для возбуждения уголовного дела по статьям "Мошенничество" и "Приготовление к преступлению и покушение на преступление". Одного афериста задержали в момент получения им части требуемой суммы - встреча проходила под контролем оперативников. Чуть позже взяли и его сообщника. Оба заключены под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Происшествия Правосудие Следствие
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