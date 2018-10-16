"Мажор" разогнался до 300 км/ч по дороге в Шереметьево

Представитель "золотой молодежи" Москвы на своей иномарке разогнался до 300 километров в час по дороге в Шереметьево. При этом лихач успел снять свой заезд на видео и разместить в популярном сообществе "мажоров" в Instagram.
На кадрах видно, что скорость на спидометре достаточно быстро вырастает до "самолетных" значений. Судя по пейзажу на трассе, "мажор" гнал по платной трассе М-11 в сторону аэропорта. При этом на видео нет ни номеров, ни других опознавательных данных машины.
Попал ли этот заезд на дорожные камеры фиксации нарушений ПДД, пока неизвестно.
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Когда очень спешишь во аэропорт😈 Продолжаем наводить суету на столичных просторах😎 Кто угадает, в какой аэропорт ведет эта дорога?👇👇👇 👥Tag your friends⠀⠀ ✔️Follow us @majorka_777_ ——————————————————— #мажорка#majorka#majorka777#мажорка777#majorkamoscow#мажоркамосква#столица#золотаямолодежь#Москва#Питер#luxury#EA7#BMWm6#mpower