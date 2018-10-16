"Мажор" разогнался до 300 км/ч по дороге в Шереметьево

Представитель "золотой молодежи" Москвы на своей иномарке разогнался до 300 километров в час по дороге в Шереметьево. При этом лихач успел снять свой заезд на видео и разместить в популярном сообществе "мажоров" в Instagram.

На кадрах видно, что скорость на спидометре достаточно быстро вырастает до "самолетных" значений. Судя по пейзажу на трассе, "мажор" гнал по платной трассе М-11 в сторону аэропорта. При этом на видео нет ни номеров, ни других опознавательных данных машины.

Попал ли этот заезд на дорожные камеры фиксации нарушений ПДД, пока неизвестно.