Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, дающего шанс беременным женщинам и матерям, имеющих детей до 3 лет, быстрей получить условно-досрочное освобождение.

Льготу получат только женщины-заключенные, осужденные за преступления небольшой тяжести. Сегодня право на условно-досрочное освобождение возникает, если женщина отбыла не менее трети срока. Предлагается снизить планку: отсидеть при нетяжком преступлении надо будет четверть срока. И можно будет просить суд об условной свободе.

Конечно, право на УДО не означает автоматического освобождения. На практике суды отвечают отказом примерно на половину просьб отпустить раньше срока. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год было рассмотрено 112 тысяч ходатайств об условно-досрочном освобождении. Удовлетворено 53 тысячи ходатайств. Отказано в 44 тысячах случаев. Остальные дела либо возвращены, либо отозваны. То есть люди тоже не вышли.

В 13 женских колониях действуют дома ребенка, в которых живут 478 детей осужденных мам

Однако у женщин-матерей особая ситуация. Речь не только о них, но и о судьбах детей. По данным Федеральной службы исполнения наказаний на 1 октября, при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживают 478 детей.

Дети живут в колонии до тех пор, пока им не исполнится три года. Затем ребенок должен уехать. Или к родственникам матери, или, если больше некуда, в детдом.

Живут малыши в домах ребенка при колониях. Как правило, мамы в таких домах гостьи - приходят в свободное время и уходят. Ночуют же в обычных отрядах вместе с остальными женщинами-заключенными.

Но уже несколько лет в тюремном ведомстве реализуют "дорожную карту" по переходу на совместное проживание осужденных матерей с малолетними детьми. "Как показывает практика, возможность женщине ухаживать и быть всегда рядом со своим малышом благотворно влияет как на ребенка, который сохраняет психологический контакт с мамой, так и на осужденную, мотивируя ее к правопослушному поведению", - рассказывают в тюремном ведомстве.

Но если ребенок подрос, а у мамы еще не закончился срок, приходится и расставаться. А это всегда боль, прежде всего - для ребенка. Как рассказал недавно заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, сейчас прорабатывается вопрос увеличения разрешенного возраста. Скажем, если повысить детскую планку до четырех лет, количество печальных историй уже уменьшится. Есть и другой выход: смягчать режим наказания матерям (когда это возможно) и там давать возможность жить с ребенком. Из колонии общего режима можно перевести в колонию-поселение, где режим мягче, или даже в исправительный центр, где отбывают новое наказание - принудительные работы. Оно даже не считается лишением свободы, и у женщины больше возможности быть рядом с ребенком.

Проект, который разрабатывает минюст, тоже поможет снизить число разлук. Теперь женщины-матери смогут гораздо раньше претендовать на условно-досрочное освобождение или смягчение наказания, то есть перевод в колонию-поселение или исправительный центр.