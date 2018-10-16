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16.10.2018 11:57
Рубрика: Происшествия

Мошенники списали со счетов пенсионеров более 100 миллионов рублей

Текст: Дмитрий Фатигаров

Старую, но хорошо проверенную схему использовали трое мошенников для обмана и ограбления пожилых людей.

Фото: photoxpress
Новый вид мошенничества с банкоматами появился в Москве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что аферисты "звонили на домашние телефоны жителей столицы и представлялись сотрудниками службы безопасности различных кредитных учреждений. В ходе разговора они убеждали потерпевших назвать данные их банковских карт, после чего со счетов пенсионеров списывались все денежные средства". Всего мошенники украли у пенсионеров свыше 100 миллионов рублей.

Аферистов вычислили оперативники уголовного розыска юго-западного округа столицы с помощью сотрудников собственной безопасности одного из банков. Задержали их в Москве и Смоленске при силовой поддержке спецназа Росгвардии. Двое - граждане России, третий - из ближнего зарубежья.

"В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяты мобильные телефоны, более 100 сим-карт различных операторов мобильной связи, банковские карты и черновые записи с указанием данных потерпевших", - рассказала Ирина Волк.

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