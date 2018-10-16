Аферисты украли с карт пенсионеров более 100 млн рублей

Злоумышленники украли со счетов пожилых людей средства на сумму более 100 млн рублей, представляясь сотрудниками банков.

Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. Согласно распространенному заявлению официального представителя министерства Ирины Волк, аферисты звонили на домашние телефоны жителей Москвы и просили назвать данные их карт, после чего списывали с них все деньги.

На данный момент деятельность группы злоумышленников пресечена. Среди подозреваемых - граждане России и один представитель ближнего зарубежья. Всем им от 23 до 29 лет. Дома у подозреваемых провели обыски, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны, более сотни сим-карт нескольких операторов связи, банковские карты и рукописные заметки с данными потерпевших. Все злоумышленники на данный момент заключены под стражу.

"СЧ СУ УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ", - говорится в заявлении представителя МВД.