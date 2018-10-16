Цех по производству поддельного алкоголя ликвидирован в Москве

На Востоке Москвы пресечена работа нелегального цеха по производству алкоголя, изъята крупная партия контрафакта - более 45 тысяч бутылок водки и 800 литров медицинского спирта, сообщает пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

"Представителями межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками линейного управления МВД России на станции "Москва-Рязанская" проведены контрольные мероприятия на территории Восточного административного округа столицы. В ходе проверки помещений на ул. Заозерная установлен факт производства алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки. Обнаружена полуавтоматическая линия розлива, около 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, 800 литров медицинского спирта (фармацевтической субстанции, крепостью 95%), а также более 45 тыс. бутылок поддельной водки различных наименований", - сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении также говорится, что изъяты не только образцы готовой продукции, но и все производственное оборудование. По факту обнаружения цеха Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по ЦФО проводит административное расследование.