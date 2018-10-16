Москвичка утопила младенца в ванне из-за послеродовой депрессии

В Москве задержана 37-летняя женщина, которая подозревается в убийстве собственного грудного ребенка, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Напомним, что шокирующее преступление было совершено 8 октября в районе Ясенево. Мужчина вернулся домой и обнаружил в наполненной ванне тело своего ребенка. При этом матери в квартире не было.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство малолетнего ребенка" и начали искать подозреваемую. Вскоре пришло сообщение из одной подмосковной больницы. К ним в бессознательном состоянии доставили похожую женщину. Она попыталась покончить с собой, но в реанимации ее смогли спасти. Когда опасность для жизни миновала, следователи задержали москвичку.

На допросе она рассказала следователю, что после родов у нее началась сильная депрессия и справиться с родительскими обязанностями она была не в силах. Вскоре женщина предстанет перед судом. СК будет просить об аресте на время следствия.