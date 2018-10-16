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16.10.2018 23:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажир дал сдачи

Москвичу с крупной купюрой не продали билет на автобус
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7695 (232)
Надо срочно купить коробок спичек, а в кармане - одна крупная купюра... Дадут ли сдачу? А если нет, то что делать? На этот вопрос неожиданно ответил простой житель Москвы Андрей Поняев, которой пытался оплатить проезд в автобусе 1000-рублевой банкнотой. У водителя не было сдачи, и билет он не продал. А пассажир вышел - и "отомстил".
Фото: Александр Корольков/ РГ
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Девять из десяти проезжающих, наверное, просто закинули бы эту тысячу на "Тройку" и спокойно поехали дальше. Но пассажир пошел до конца и обратился в столичное управление Роспотребнадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по заявлению москвича на ГУП "Мосгортранс" завели административное дело. Специалисты считают, что Закон "О защите прав потребителей" разрешает платить за товары и услуги и карточками, и наличными. А в 49-м пункте федеральных "Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" сказано, что на остановках продавать билеты должны водители и кондукторы. В Москве, как известно, кондукторов нет - только контролеры. А раз так, посчитали в Роспотребнадзоре, водитель был обязан продать билет во что бы то ни стало. Во всяком случае, тот же закон о правах потребителей ясно говорит: "Продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров". А уж как платить: "Тройкой", пластиковой картой, тысячной купюрой - это выбор потребителя.

На практике у водителей действительно часто не оказывается сдачи - это из личного опыта. "Единые" в автобусе продаются только на 1 или 2 поездки, цена вопроса от 55 до 110 рублей. А поскольку большинство пассажиров, по данным столичного департамента транспорта, пользуются "Тройкой" или банковской картой, наличных у водителя-продавца не так уж и много. Я и сам пару раз оказывался в автобусе с тысячей, но без проездного. Тогда были еще турникеты. И водитель просто говорил: "Повезло тебе парень, бесплатно едешь, пролезай!". Но с другой стороны, а если зашли бы контролеры?

По решению Арбитражного суда "Мосгортранс" оштрафован на 30 тысяч рублей

"Билет на автобус - это не просто кусок картона, а подтверждение договора о перевозке пассажира в соответствии со статьей 786 Гражданского кодекса, - рассказал "РГ" столичный адвокат Владимир Постанюк. - Перевозчик обязан провезти пассажира по маршруту, а пассажир должен оплатить. Отсутствие сдачи - не забота потребителя". Кондуктор или, как в данном случае, водитель обязан иметь сдачу, считает он. Перевозчик должен обеспечить сотрудника разменными деньгами. А если их нет, и пассажир не отказывается от оплаты, высадить его никто не имеет права. Точно так же посчитали и в Роспотребнадзоре и наложили на "Мосгортранс" штраф в 40 тысяч рублей по статье 14.8 КоАП - "Нарушение иных прав потребителей". Предприятие обжаловало постановление в Арбитражном суде Москвы. Но им удалось лишь снизить сумму взыскания на 10 тыс. руб. Впоследствии штраф пытались обжаловать еще и в Девятом арбитражном апелляционном суде, но там прежнее решение о штрафе на 30 тысяч рублей оставили в силе.

На вокзалах начнут продавать билеты на трамвай и метро

"Суд в данном случае абсолютно прав, - считает управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский. - Такие же нормы, как для перевозчиков, действуют и для магазинов. В кассах должно быть достаточно купюр и монет". По мнению экспертов, пассажирам стоит в любой конфликтной ситуации вести себя спокойно и записать все на видео. Потом можно обращаться к перевозчику, в Роспотребнадзор или суд.

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