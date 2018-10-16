Можно ли вернуть затраты на страховку при досрочном погашении кредита

Пока Госдума рассматривает поправки, которые дадут заемщикам законное право возвращать часть стоимости страховки при досрочном погашении кредита, граждане пытаются решать вопрос через суд. У некоторых получается.

Орловский областной суд удовлетворил иск жителя райцентра Кромы Андрея Чубуткина к страховой компании, отказавшейся выплатить ему часть страховой премии после того, как он досрочно вернул банку кредит, взятый на покупку машины.

Автомобиль мужчина приобрел в марте 2017 года. Кредит был взят на 36 месяцев. На такой же срок Чубуткину предложили заключить договор добровольного страхования жизни и здоровья. Стоимость страховки составила 39,6 тысячи рублей.

В марте 2018 года, то есть спустя год после покупки автомобиля, мужчина погасил кредит досрочно и обратился в страховую компанию за возвратом части уплаченной за страховку суммы. По его расчетам, ему должны были вернуть 26,4 тысячи рублей. Но страховщики отказали, заявив, что договоры кредитования и страхования не связаны между собой, поэтому при досрочном погашении займа клиент не вправе претендовать на возвращение денег по страховке. Выяснилось, что пункт о невозврате части стоимости страховки был включен в договор страхования. Несмотря на это судебная коллегия по гражданским делам поддержала позицию автовладельца.

Исход дела зависит от того, кто по договору страхования является выгодоприобретателем - банк или заемщик

Она сослалась на статью 934 Гражданского кодекса РФ, в которой содержится такое понятие, как "выгодоприобретатель". Таковым может выступать третье лицо, в данном случае - автосалон. Именно он получил бы страховую выплату, если бы с заемщиком что-то случилось. Суд указал на прямую связь между договорами кредитования и страхования, отметив, что после досрочного погашения кредита отпадает необходимость в самой страховке, которая, напомним, является всего лишь гарантией погашения займа.

Это отражено и в пункте 1 статьи 958 ГК РФ: договор страхования прекращается досрочно, если исчезла возможность наступления страхового случая или сам страховой риск. Страховщик имеет право только на часть премии - пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Если кредит погашен, то договор страхования теряет смысл, ведь выплата по нему невозможна. Ни заемщик, ни члены его семьи не смогут получить страховку. Право на это имел только автосалон. Но его и заемщика обязательства больше не связывают.

Со страховой компании взыскано около 90 тысяч рублей - заявленная премия, неустойка, компенсация морального вреда и штраф за отказ добровольно выполнить требования клиента. При расчете окончательной суммы выплаты суд воспользовался нормами закона о защите прав потребителя.

В сентябре Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который закрепляет за заемщиками, досрочно вернувшими деньги банку, право получить назад часть страховки, оформленной на этапе получения кредита. Новые поправки подразумевают, что заемщики смогут требовать назад часть средств в течение 14 календарных дней с даты досрочного погашения кредита или займа. К возврату пойдет та часть премии, которая покрывает период, когда страхование действовать уже не будет. Если речь идет о так называемых коллективных программах страхования, срок, в течение которого заемщик сможет заявить о своем праве вернуть "неиспользованную" часть страховки, сокращается до 10 дней. Разница в том, что в первом случае полис покупается у страховой компании. Банк в этой ситуации выступает лишь агентом, который передает страховку и берет за эту услугу свою комиссию. Во втором случае финансовая организация сама приобретает у страховщика страховую защиту сразу для большого числа заемщиков. Поэтому каждый из них платит банку за подключение к коллективной программе страхования. Эту комиссию финансовым организациям при досрочном расторжении договора страхования заемщиками, погасившими кредит или заем раньше срока, разрешено будет оставлять себе - это право предусмотрено законопроектом правительства.

Поправки в Госдуме обещают окончательно принять до конца 2018 года. Тем временем судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда по похожему спору Дениса Надымова со страховщиками не поддержала выводы судов первой и апелляционной инстанций и не встала на сторону заемщика, который требовал возврата части страховой суммы при досрочной выплате кредита. Ряд экспертов высказали опасение, что это решение Верховного суда может в дальнейшем серьезно повлиять на итоги рассмотрения судами аналогичных дел. Однако есть и другие мнения.

Новое решение ВС не вступает в непреодолимое противоречие с его прежней позицией о возможности вернуть часть страховой премии при досрочном погашении кредита, как это может показаться на первый взгляд, полагает Магомед Газдиев, партнер правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры". Возврат страховой премии возможен, когда страхование является мерой обеспечения обязательств гражданина по кредитному договору, и в этой позиции ВС себе не изменил. В тех случаях, когда банки навязывают страховку своим заемщикам как гарантию уплаты долга, выгодоприобретателем, как правило, указывают сам банк.

В деле Дениса Надымова страховка не имела видимой связи с рисками неуплаты долга по кредитному договору: документ не был прямо указан в страховке, застрахованы были жизнь и здоровье гражданина, а не риск неуплаты, выгодоприобретателями являлись сам должник и его наследники, но не банк. Прямое следствие из такой конструкции - отсутствие юридических последствий для договора страхования в связи с досрочным погашением кредитного договора - получается, что они никак не связаны. Такой ситуации можно было избежать, будь в договоре страхования указана действительная, а не номинальная цель гражданина: застраховать свои риски по кредитному договору в связи с наступлением смерти или нетрудоспособности. Именно так и следует поступать тем, кто хочет, чтобы в спорном случае суд встал на их сторону, а не на сторону страховой компании или банка, отмечает Газдиев.

Прямая речь

Павел Курлат, партнер "Первой юридической сети":

Акт ВС РФ, скорее, выбивается из общей практики подобных дел. Это дело вряд ли станет системообразующим для практики, так как в нем ВС РФ дал оценку условиям конкретного договора страхования, в частности, суд обратил внимание на то, что размер ответственности страховщика не привязан к кредиту, а значит, прямой взаимосвязи между защитой интересов самого заемщика и банка не усматривается.