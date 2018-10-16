Похитители роз из Парка Горького задержаны в Москве

Троих похитителей цветов, укравших из Парка Горького 26 кустов роз, задержали в Москве, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции и отдел режима Парка Горького нашли похитителей 26 кустов роз. Три человека сознались в совершении кражи, после внесли в бюджет парка сумму, покрывающую нанесенный ущерб. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на рассмотрении в ОВД "Якиманка", - сообщили в пресс-службе парка.

Само преступление было совершено 29 сентября. Сумму ущерба от кражи цветов оценили более чем в 32 тысячи рублей. При этом злоумышленникам потребовалось всего 20 минут на совершение преступления.