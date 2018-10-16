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16.10.2018 17:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Похитители роз из Парка Горького задержаны в Москве

Текст: Иван Пышечкин

Троих похитителей цветов, укравших из Парка Горького 26 кустов роз, задержали в Москве, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

У Парка Горького появилась новая смотровая площадка

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции и отдел режима Парка Горького нашли похитителей 26 кустов роз. Три человека сознались в совершении кражи, после внесли в бюджет парка сумму, покрывающую нанесенный ущерб. Вопрос о возбуждении уголовного дела находится на рассмотрении в ОВД "Якиманка", - сообщили в пресс-службе парка.

Само преступление было совершено 29 сентября. Сумму ущерба от кражи цветов оценили более чем в 32 тысячи рублей. При этом злоумышленникам потребовалось всего 20 минут на совершение преступления.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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