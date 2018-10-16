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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жесткая посадка

Арестован бывший арбитражный управляющий "Трансаэро"
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск №7695 (232)
Во вторник по ходатайству следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ суд отправил в следственный изолятор бывшего арбитражного управляющего ОАО "АК "Трансаэро" Михаила Котова.
Бывшего гендиректора "Трансаэро" заочно арестовали за невыплату зарплат

Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса - "растрата в особо крупном размере" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации".

Дело, фигурантом которого оказался Котов, возбудили по факту двухмесячной полной невыплаты заработанного сотрудникам "Трансаэро" и растраты в особо крупном размере.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в СКР, по их версии, обвиняемый "совершил преступные действия, в результате которых растрачено имущество авиакомпании на сумму свыше миллиарда рублей". А еще Котов сфальсифицировал несколько документов "с целью сокрытия корыстных преступлений, совершенных в соучастии с бывшим генеральным директором "Трансаэро" Александром Бурдиным". Бывшему гендиректору Бурдину тоже предъявлено обвинение, но заочно, так как он успел скрыться и объявлен в международный розыск.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Судьба авиакомпании "Трансаэро"
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