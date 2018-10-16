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16.10.2018 20:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Без жалости

Убийца матери и ребенка сядет пожизненно
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7695 (232)
Мособлсуд вынес приговор по делу, за которое в советское время подсудимого мог ждать только один приговор - расстрел. Правда, неизвестно, что хуже - после обвинительного вердикта присяжных жителя Тульской области Сергея Желина приговорили к пожизненному заключению.

Как установило следствие, 18 декабря 2016 года Желин, будучи в гостях в подмосковном Королеве, во время ссоры убил свою 46-летнию знакомую. В это время в квартире находился и пятилетний сын убитой. Чтобы не оставлять свидетеля, убийца задушил и ребенка. После этого он забрал из квартиры принадлежавшие хозяйке мобильные телефоны и банковские карты и скрылся.

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Тела убитых нашли только 27 декабря, когда в полицию обратились сотрудники детского сада. Они рассказали, что пятилетний воспитанник не посещает сад с 19 декабря, а его мама не выходит на связь. В это время и соседи почувствовали неприятный запах в подъезде. В итоге полицейские вскрыли дверь квартиры и обнаружили тела матери и сына с признаками насильственной смерти. Единственным живым свидетелем этой трагедии оказался только черный котенок, который 10 дней провел запертым в квартире с мертвыми хозяевами.

Уже на следующий день - 28 декабря благодаря похищенному телефону и банковским картам оперативникам удалось задержать подозреваемого в Туле. Им оказался ранее судимый 34 летний Сергей Желин. Это дело рассматривалось с участием суда присяжных. В итоге заседатели признали Желина не заслуживающим снисхождения.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Московской области, гособвинитель во время прений сторон предложил суду признать подсудимого виновным и ввиду тяжести и исключительного цинизма содеянного, а также наличия в действиях Желина особо опасного рецидива, назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

При вынесении приговора суд согласился с позицией государственного обвинителя. Отбывать пожизненный срок Желину предстоит в исправительной колонии особого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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