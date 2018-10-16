В Москве погиб бывший владелец газеты "Спорт-Экспресс"

Во вторник на Осеннем бульваре в Москве было обнаружено тело Ивана Рубина, бывшего владельца газеты "Спорт-Экспресс". Погибший лежал рядом с 17-этажным домом, в котором жил. В официальном сообщении Следственного комитета никакая фамилия на называется, а говорится о погибшем 67-летнем мужчине.

По словам представителя столичного главка СКР Юлии Ивановой, на месте гибели "проводятся проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента". Но спустя буквально несколько часов после ЧП, в СМИ появилась информация, что погибший - бывший владелец газеты "Спорт-Экспресс" Иван Рубин. А чуть позже стало известно, что на месте происшествия обнаружена предсмертная записка.

На момент подписания номера следственные действия продолжались - опрашивали соседей и возможных очевидцев. По неофициальным данным, в предсмертной записке есть слова погибшего об угрозах в его адрес.

Подтверждать или опровергать информацию о словах в предсмертной записке в Следственном комитете не стали. Анонимные же источники утверждают, что у Ивана Рубина незадолго до смерти были проблемы с кредиторами. И даже озвучена сумма долга - якобы более 50 миллионов рублей.