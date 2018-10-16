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16.10.2018 19:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве в ДТП погибла самая сексуальная девушка-байкер

Текст: Сергей Бабкин

Одна из топовых блогеров рунета Ольга Петрова погибла в ДТП в Москве. Об этом в соцсетях сообщили представители столичного мотосообщества.

Фото: Depositphotos.com
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичной ГИБДД, авария с участием мотоцикла произошла около 18 часов 13 октября. На Рублево-Успенском шоссе девушка столкнулась с Volvo. По предварительным данным, недалеко от железнодорожной платформы Раздоры водитель легковой иномарки повернул, в то время как мотоцикл ехал прямо. Девушка-байкер получила смертельные травмы.

В популярном сообществе мотоциклистов погибшая известна под ником Ms_Olya_. На ее страницу в Instagram подписаны более 60 тысяч пользователей. В соцсетях ее неофициально называли самой сексуальной девушкой-байкером.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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