МЧС предупредило об ухудшении погоды в Хабаровском крае

Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега и усиление ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Хабаровском крае 16 и 17 октября.

"По информации ФГБУ "Дальневосточное УГМС" погода ухудшится в центральных и северных районах: Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Советско-Гаванском, Ванинском, Верхнебуреинском, Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском и районе имени Полины Осипенко", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Спасатели предупреждают о возможных нарушениях в работе объектов ЖКХ и энергетики, подтоплении улиц, проезжей части дорог и подвалов жилых домов, обрушении слабо укрепленных конструкций и повале деревьев. Могут возникнуть также затруднения в движении всех видов транспорта. Жителям края рекомендуют соблюдать меры личной безопасности и не оставлять без присмотра детей.

Силы и средства МЧС находятся в повышенной готовности.