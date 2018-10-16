МЧС предупредило об ухудшении погоды в Хабаровском крае

Новости

В Хабаровском крае семь поселков остались без света из-за снега 10:31
СКР возбудил уголовные дела в связи с обстрелами мирных жителей Донбасса 10:30
В Пермском крае возбудили дело после гибели ребенка в больнице 10:29
В Саудовской Аравии разбился учебный штурмовик, погибли два пилота 10:17
Экс-министра спорта Челябинской области освободили условно-досрочно 10:15
Аксенов передаст Башару Асаду приглашение на Ялтинский форум 10:12
В Иркутске выбрали дату заседания по делу об отравлении "Боярышником" 10:12
На Байкале нашли лодку пропавших несколько дней назад рыбаков 10:11
Недели ВТО стартуют в Беларуси 10:08
Венгрия продолжит блокировать Украину в НАТО 10:01
В Екатеринбурге два человека погибли при пожаре в частном доме 10:00
В Барнауле в ДТП с пьяным водителем погибли женщина и двое детей 09:57
Касаткина пробилась во второй круг турнира в Москве 09:53
Скворцова рассказала, с какого возраста можно разрешить покупать алкоголь 09:52
Видео: Крокодил победил в смертельной схватке леопарда 09:52
American Airlines увеличит присутствие на Кубе, несмотря на санкции Трампа 09:39
Россияне назвали самые благоприятные города для карьеры 09:34
Во Владивостоке будет возрожден Международный рок-фестиваль V-ROX 09:33
В США обнаружен новый вид тираннозаврида 09:32
В Москве у безработного угнали Mercedes за 8 миллионов 09:20
Сирийцы начали есть С-300 09:16
В Японском море у берегов Приморья произошло землетрясение 09:05
Московский зоопарк принял на передержку летучих мышей 08:50
Mazda отзовет в России сотни кроссоверов из-за проблем с тормозами 08:47
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на северо-западе КНР 08:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Что мешает довести прожиточный минимум до реального уровня потребления
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
Верховный суд разъяснил, сколько платить за ЖКХ в апартаментах
16.10.2018 05:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Хабаровском крае

Текст: Дина Непомнящая

Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега и усиление ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Хабаровском крае 16 и 17 октября.

Фото: depositphotos.com
В Петербурге побит 129-летний температурный рекорд

"По информации ФГБУ "Дальневосточное УГМС" погода ухудшится в центральных и северных районах: Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Советско-Гаванском, Ванинском, Верхнебуреинском, Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском и районе имени Полины Осипенко", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Спасатели предупреждают о возможных нарушениях в работе объектов ЖКХ и энергетики, подтоплении улиц, проезжей части дорог и подвалов жилых домов, обрушении слабо укрепленных конструкций и повале деревьев. Могут возникнуть также затруднения в движении всех видов транспорта. Жителям края рекомендуют соблюдать меры личной безопасности и не оставлять без присмотра детей.

Силы и средства МЧС находятся в повышенной готовности.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россияне назвали самые благоприятные города для карьеры
СКР возбудил уголовные дела в связи с обстрелами мирных жителей Донбасса
Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников
Москва и Пхеньян определят сроки визита Ким Чен Ына в Россию
Истребитель ВВС США совершил аварийную посадку на Украине