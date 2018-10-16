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16.10.2018 20:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На реке в Якутии опрокинулась лодка, есть погибшие

На якутской реке Алдан в ночь на 17 октября опрокинулась лодка с пассажирами. Как сообщает региональное МЧС, в результате есть жертвы.

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ЧП произошло в трех километрах возле села Мегино-Алдан, в этот момент лодка находилась в 100 метрах от берега.

Известно, что пятерым пассажирам удалось выбраться, один пропал без вести. В пресс-службе МЧС подвердили наличие погибших, однако число жертв не называется.

На реке ведутся поисковые работы. Обследуется также береговая линия.

Спасатели отмечают, что навигация для маломерных судов в Якутии завершилась 10 октября.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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