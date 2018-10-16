На реке в Якутии опрокинулась лодка, есть погибшие

На якутской реке Алдан в ночь на 17 октября опрокинулась лодка с пассажирами. Как сообщает региональное МЧС, в результате есть жертвы.
ЧП произошло в трех километрах возле села Мегино-Алдан, в этот момент лодка находилась в 100 метрах от берега.
Известно, что пятерым пассажирам удалось выбраться, один пропал без вести. В пресс-службе МЧС подвердили наличие погибших, однако число жертв не называется.
На реке ведутся поисковые работы. Обследуется также береговая линия.
Спасатели отмечают, что навигация для маломерных судов в Якутии завершилась 10 октября.