На реке в Якутии опрокинулась лодка, есть погибшие

На якутской реке Алдан в ночь на 17 октября опрокинулась лодка с пассажирами. Как сообщает региональное МЧС, в результате есть жертвы.

ЧП произошло в трех километрах возле села Мегино-Алдан, в этот момент лодка находилась в 100 метрах от берега.

Известно, что пятерым пассажирам удалось выбраться, один пропал без вести. В пресс-службе МЧС подвердили наличие погибших, однако число жертв не называется.

На реке ведутся поисковые работы. Обследуется также береговая линия.

Спасатели отмечают, что навигация для маломерных судов в Якутии завершилась 10 октября.